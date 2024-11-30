Алексей Текслер решил уволить руководство ГЖИ Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер принял решение об отставке руководства Госжилинспекции Челябинской области. Информация об этом опубликована в его телеграм-канале.
Накануне губернатор и прокурор региона Игорь Донгаузер встретились с главами муниципалитетов, руководителями ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний. Предметом обсуждения стало состояние сферы ЖКХ и пробелы в работе, подлежащие устранению.
«Принял решение: по результатам очевидных недостатков в работе руководство государственной жилищной инспекции региона уйдет в отставку», — заявил глава региона.
Губернатор также отметил необходимость модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в регионе. Он считает нужным усилить темп работ. А руководители эксплуатирующих организаций и главы муниципалитетов должны нести ответственность за безаварийное прохождение отопительного сезона.
Алексей Текслер выразил недовольство работой управляющих компаний.
«УК явно расслабились, понимая, что действует мораторий на проверки. Такая ситуация нас не устраивает, меры воздействия будут», — прокомментировал он.
Также губернатор поставил задачу навести порядок среди объектов коммунальной инфраструктуры и дал понять, что подобные решения в целом должны стать сигналом недобросовестным коммунальщикам, халатно относящимся к своей работе.
«Заканчивайте с бардаком, отписками и невыполнением своих обязательств. Наказание неизбежно наступит», — напутствовал глава региона.