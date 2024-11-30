Алексей Текслер решил уволить руководство ГЖИ Челябинской области

Губернатор также отметил необходимость модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в регионе. Он считает нужным усилить темп работ. А руководители эксплуатирующих организаций и главы муниципалитетов должны нести ответственность за безаварийное прохождение отопительного сезона.