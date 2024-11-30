ВС РФ сбили 11 украинских БПЛА над Россией. Военная операция, день 1011-й

8:30 Переговоры по решению украинского кризиса возможны после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, они могут начаться уже в январе или феврале 2025 года, заявил спикер парламента Крыма Владимир Константинов.

8:26 Потеря Красноармейска (украинское название Покровск), а вместе с ним и единственной на Украине шахты со стратегическими запасами коксующегося угля, приведет к обвалу металлургического производства в стране, предупреждает украинское издание New Voice.

8:11 Жители Сочи сообщили о нескольких взрывах и вспышках в небе в Лазаревском районе, пишет SHOT.

8:04 ❗️ Российские силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 11 беспилотников над Белгородской областью и Черным морем, сообщили в Минобороны.

8:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 1011-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.