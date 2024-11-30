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ВС РФ сбили 11 украинских БПЛА над Россией. Военная операция, день 1011-й

Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 11 беспилотников над Белгородской областью и Черным морем. Жители Сочи сообщили о нескольких взрывах и вспышках в небе в Лазаревском районе. Потеря Красноармейска (украинское название — Покровск) может нанести критический удар по экономике Украины, сообщает New Voice. Переговоры по решению украинского кризиса возможны после инаугурации избранного президента США Трампа, заявил спикер парламента Крыма Константинов. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:30 Переговоры по решению украинского кризиса возможны после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, они могут начаться уже в январе или феврале 2025 года, заявил спикер парламента Крыма Владимир Константинов.

8:26 Потеря Красноармейска (украинское название Покровск), а вместе с ним и единственной на Украине шахты со стратегическими запасами коксующегося угля, приведет к обвалу металлургического производства в стране, предупреждает украинское издание New Voice.

8:11 Жители Сочи сообщили о нескольких взрывах и вспышках в небе в Лазаревском районе, пишет SHOT.

8:04 ❗️ Российские силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 11 беспилотников над Белгородской областью и Черным морем, сообщили в Минобороны.

8:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 1011-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.