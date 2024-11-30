Авиация РФ и КНР провела патрулирование на западе Тихого океана

30 ноября авиация двух стран «завершила второй этап девятого совместного стратегического патрулирования в воздушном пространстве западной части Тихого океана», сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее ведомство проинформировало, что 29 ноября, согласно ежегодному плану сотрудничества между военными Китая и России, РФ и КНР осуществили девятое совместное стратегическое воздушное патрулирование в районе Японского моря.
В последние годы вооруженные силы РФ и КНР последовательно укрепляют сотрудничество, проводя совместные учения и патрулирования. Москва и Пекин неоднократно отмечали, что их военное взаимодействие соответствует положениям международного права и не направлено против третьих стран.