Авиация РФ и КНР провела патрулирование на западе Тихого океана

В последние годы вооруженные силы РФ и КНР последовательно укрепляют сотрудничество, проводя совместные учения и патрулирования. Москва и Пекин неоднократно отмечали, что их военное взаимодействие соответствует положениям международного права и не направлено против третьих стран.