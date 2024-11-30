Рябков: у России есть все военно-технические средства для ответа Западу

«Системы ПВО эффективны, вы видите, что происходит. У нас есть масштабные средства противодействия для вразумления наших противников, коль скоро они не понимают никаких других аргументов», — сказал Рябков в беседе с ТАСС. Так он ответил на просьбу прокомментировать продолжающиеся удары западным оружием по территории России.