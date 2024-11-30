Рябков: у России есть все военно-технические средства для ответа Западу

«Системы ПВО эффективны, вы видите, что происходит. У нас есть масштабные средства противодействия для вразумления наших противников, коль скоро они не понимают никаких других аргументов», — сказал Рябков в беседе с ТАСС. Так он ответил на просьбу прокомментировать продолжающиеся удары западным оружием по территории России.
Он отметил, что западные страны слышат российские обращения, но предпочитают их игнорировать. «У нас есть все необходимые средства для противодействия этим ударам», — добавил замминистра.
Минобороны 19 ноября сообщило, что Украина использовала американские ракеты ATACMS для ударов вглубь России. Через два дня российская армия нанесла удар новой баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по украинскому заводу «Южмаш». По этому поводу Владимир Путин выступил со специальным обращением.