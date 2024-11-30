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Губернатор Иркутской области встретился с мэром Киренского района

Обсуждалось качество обеспечения жителей электроэнергией.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел встречу с мэром Киренского района Кириллом Свистелиным. Темой для обсуждения стало качество электроснабжения нескольких микрорайонов Киренска: от жителей поступают жалобы на работу поставщика услуг.

— В верхней части Киренска не хватает мощности в связи с использованием населением электроотопления. Люди платят за 220 вольт, а фактически напряжение составляет 190−200 вольт, — рассказал Кирилл Свистелин.

Глава района пояснил, что сейчас местная администрация вместе «Облкоммунэнерго» готовит план мероприятий, которые помогут повысить исправить ситуацию.

В городе планируется построить новую электроподстанцию. Глава региона отметил, что муниципальные власти должны приложить все усилия для обеспечения подачи электроэнергии в дома на должном уровне.

Кроме того, губернатор и глава муниципального образования обсудили необходимые ремонты социальных учреждений. В Киренске нуждается в капитальном ремонте школа № 5. Чтобы получить достаточное финансирование, нужно пройти дополнительный отбор в федеральную программу по ремонту образовательных учреждений.