Губернатор Иркутской области встретился с мэром Киренского района

Кроме того, губернатор и глава муниципального образования обсудили необходимые ремонты социальных учреждений. В Киренске нуждается в капитальном ремонте школа № 5. Чтобы получить достаточное финансирование, нужно пройти дополнительный отбор в федеральную программу по ремонту образовательных учреждений.