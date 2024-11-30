Список новых стран — партнеров БРИКС обнародуют до конца года

«До конца года, до конца российского председательства, мы рассчитываем обнародовать полный перечень тех стран, которые станут партнерами БРИКС. Я не могу конкретно по тем или иным странам сейчас высказываться, потому что это, по сути дела, будет отрицание той даже не позиции, а линии, которую мы согласовали с другими участниками БРИКС и которой мы придерживаемся в течение всего времени после Казани», — подчеркнул он, отвечая на соответствующий вопрос.
По итогам саммита БРИКС в Казани президент РФ Владимир Путин сообщил, что список стран — партнеров объединения согласован. Их полный перечень не был назван. Как пояснил российский лидер, сначала этим государствам будут направлены приглашения, а после получения положительного ответа будет объявлено, кто находится в этом списке. С 1 января 2024 года объединение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) расширилось, в его состав вошли пять стран: Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Россия стала первым председателем расширенного БРИКС. На 2025 год председательство перейдет к Бразилии.