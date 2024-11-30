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Список новых стран — партнеров БРИКС обнародуют до конца года

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Россия намерена обнародовать полный список стран, которые станут новыми партнерами БРИКС, до конца 2024 года. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Источник: РИА "Новости"

«До конца года, до конца российского председательства, мы рассчитываем обнародовать полный перечень тех стран, которые станут партнерами БРИКС. Я не могу конкретно по тем или иным странам сейчас высказываться, потому что это, по сути дела, будет отрицание той даже не позиции, а линии, которую мы согласовали с другими участниками БРИКС и которой мы придерживаемся в течение всего времени после Казани», — подчеркнул он, отвечая на соответствующий вопрос.

По итогам саммита БРИКС в Казани президент РФ Владимир Путин сообщил, что список стран — партнеров объединения согласован. Их полный перечень не был назван. Как пояснил российский лидер, сначала этим государствам будут направлены приглашения, а после получения положительного ответа будет объявлено, кто находится в этом списке. С 1 января 2024 года объединение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) расширилось, в его состав вошли пять стран: Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Россия стала первым председателем расширенного БРИКС. На 2025 год председательство перейдет к Бразилии.

БРИКС