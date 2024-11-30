В Кремле сообщили о ежедневных контактах Путина с постоянными членами СБ

«Текущие контакты с членами совещания [Совбеза] осуществляются в рабочем порядке ежедневно», — сказал представитель Кремля.
Так он ответил на вопрос, почему последние три недели в публичном графике президента не было такого мероприятия. Обычно Путин проводит оперативное совещание с Совбезом каждую неделю. Предыдущий раз о такой встрече сообщалось 8 ноября.
За последние недели произошло несколько событий, касающихся внешнеполитической ситуации и вопросов безопасности. В частности, США и их союзники приняли решение о возможности нанесения ударов вглубь РФ западным дальнобойным оружием, после чего было совершено несколько таких атак с использованием ракет ATACMS и Storm Shadow.
В ответ Россия впервые применила новейшие российские баллистические ракеты средней дальности «Орешник» в неядерном исполнении. Путин подчеркнул, что провокационная политика Запада может повлечь для оппонентов тяжелые последствия в случае дальнейшей эскалации конфликта. Президент не исключил, что Россия может использовать «Орешник» для ударов по центрам принятия решений в Киеве.
Кроме того, на прошлой неделе была утверждена обновленная ядерная доктрина России. Базовый принцип применения ядерного оружия остался прежним: это крайняя и вынужденная мера для защиты суверенитета страны. Но из-за возникновения новых военных угроз и рисков России потребовалось уточнить некоторые параметры. Дополнен перечень военных угроз, расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание.
Постоянные члены Совбеза.
К постоянным членам Совета безопасности РФ относятся председатель правительства Михаил Мишустин, спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, зампред Совбеза Дмитрий Медведев и секретарь Совбеза Сергей Шойгу.
В этот список также входят глава Администрации президента РФ Антон Вайно, министр обороны Андрей Белоусов, глава МИД Сергей Лавров, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, помощник президента Николай Патрушев и спецпредставитель по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Путин — председатель Совета безопасности.
На еженедельных совещаниях, как отмечал Песков в беседе с ТАСС, обсуждаются стратегические вопросы, имеющие непосредственное отношение к безопасности страны.