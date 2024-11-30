Свердловский губернатор предложил развивать креативные индустрии

Он внес свою инициативу в Заксобрание региона. А 29 ноября ее поддержал комитет по промышленной, инновационной политике и предпринимательству. Глава областного мининвестразвития Вадим Третьяков отмечает, что развитие креативной экономики является национальной задачей. И принятие законопроекта даст возможность закрепить нормативно в регионе перечень креативных приоритетных индустрий, а с 2025 года начать формировать реестр субъектов креативных индустрий, а также кластеров-претендентов на региональную поддержку.