Свердловский губернатор предложил развивать креативные индустрии

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев инициировал законопроект на развитие креативных индустрий. Об этом сообщает департамент информполитики.
Он внес свою инициативу в Заксобрание региона. А 29 ноября ее поддержал комитет по промышленной, инновационной политике и предпринимательству. Глава областного мининвестразвития Вадим Третьяков отмечает, что развитие креативной экономики является национальной задачей. И принятие законопроекта даст возможность закрепить нормативно в регионе перечень креативных приоритетных индустрий, а с 2025 года начать формировать реестр субъектов креативных индустрий, а также кластеров-претендентов на региональную поддержку.
Третьяков добавил, что это создаст в целом благоприятные условия для дальнейшего развития на Урале творческих индустрий. Отметим, законопроект рассмотрят 3 декабря. А 5 февраля 2025 года он может вступить в силу.