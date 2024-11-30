Что изменится в новом Налоговом кодексе Казахстана

Во-первых, будет внедрена сервисная модель администрирования. Упростится регистрация налогоплательщика. Сократится налоговая отчетность, а контроль будет оцифрован.
Оптимизированы специальные налоговые режимы, приняты меры по снижению рисков дробления бизнеса. Предлагается введение дифференцированной ставки КПН.
Базовая ставка в 20% сохраняется, для банковского сектора и игорного бизнеса ставка будет 25%, для обрабатывающей промышленности, финансового лизинга и социальной сферы снизится до 10%, для сельхозпроизводителей сохранится на уровне 3%.
Для стимулирования инвестиций предусматриваются налоговые льготы в виде единовременного 100% вычета затрат на приобретение/строительство зданий, сооружений, машин, оборудования, программного обеспечения без привязки к его функциональному назначению. Также планируется освобождение от ИПН пенсионных выплат граждан из ЕНПФ.
Предлагаются повышенные ставки налога на дорогостоящее имущество, дополнительное обложение акцизом дорогостоящих легковых авто, алкогольной и табачной продукции, а также морских судов и летательных аппаратов (налог на роскошь).
Для граждан предлагается снизить ставки транспортного налога:
- для машин старше 10 лет ставки снизят на 30%;
- для машин старше 20 лет — на 50%.
Дополнительно планируется ввести земельный налог по неэффективно используемым землям в 40-кратном размере от базовой ставки.