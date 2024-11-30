Турция заявила, что не участвует в боях в сирийском Алеппо

Боевики начали наступление в среду, 27 ноября. Они вернулись в Алеппо впервые за восемь лет — с конца 2016 года, когда армия Сирии при поддержке России освободила город. C тех пор тот не подвергался атакам. Нынешняя эскалация стала крупнейшей с 2020-го: тогда стороны договорились о прекращении огня при посредничестве России и Турции.