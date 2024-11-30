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На Бали вновь выбрали губернатора, обещавшего усложнить въезд для россиян

ДЖАКАРТА, 30 ноя — РИА Новости. Предварительные итоги региональных выборов в Индонезии показали, что губернатором Бали вновь станет Вайан Костер, на своем прошлом сроке обещавший отменить визы по прибытии для граждан России и Украины.

Источник: © РИА Новости

Голосование, которое состоялось 27 ноября, показало, что Костер получил большинство голосов — 61%, или более 1,2 миллиона голосов.

Выступая после объявления предварительных итогов голосования, Костер пообещал работать на благо Бали во время своего нового срока на посту.

«Конечно, все, что есть в их программе, направлено на благо людей», — заявил политик.

Во время своего последнего срока на посту губернатора он выдвинул несколько спорных политических идей, включая введение туристических квот и ограничение количества туристов, которым разрешен въезд в провинцию каждый год. Хотя эта политика не вступила в силу во время его первого срока, Костер успешно ввел балийский туристический сбор в размере 10 долларов.

В апреле прошлого года Костер предлагал отменить визы по прибытии для граждан России и Украины, так как, по его мнению, граждане именно этих стран наиболее часто совершают правонарушения на Бали. Однако министерство туризма Индонезии выступило против инициативы, призвав принять во внимание геополитический вес вопроса.