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Боррель считает, что возвращение Трампа должно заставить ЕС повзрослеть

МАДРИД, 30 ноября. /ТАСС/. Уходящий 1 декабря на пенсию глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что возвращение избранного президента США Дональда Трампа в Белый дом должно заставить Евросоюз повзрослеть.

Источник: AP 2024

«С Трампом мы должны поступать так же, как и с Brexit: действовать сообща и не позволять разделить [нас], — отметил дипломат в интервью испанской газете La Razon. — Концепция Трампа “Америка превыше всего” вредна для мира и Европы». «Возвращение Трампа должно заставить Европу повзрослеть», — добавил он.

«Давайте подумаем об обещании поднять пошлины на импорт, но также и о таких вопросах, как изменение климата или трансатлантическая солидарность в области безопасности», — отметил Боррель.

Он также выступил за то, чтобы «продвигать [марку] “сделано в Европе” в области вооружений».

Что касается ситуации на Ближнем Востоке, по версии Борреля, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, похоже, хочет продолжать военные операции в секторе Газа, где необходимо прекращение огня. «Боюсь, что будет непросто добиться этого в краткосрочной перспективе», — считает дипломат. Он добавил, что среди членов ЕС нет единой позиции по ближневосточному конфликту.

ЕС
Трамп Дональд