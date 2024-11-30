Боррель считает, что возвращение Трампа должно заставить ЕС повзрослеть

«С Трампом мы должны поступать так же, как и с Brexit: действовать сообща и не позволять разделить [нас], — отметил дипломат в интервью испанской газете La Razon. — Концепция Трампа “Америка превыше всего” вредна для мира и Европы». «Возвращение Трампа должно заставить Европу повзрослеть», — добавил он.
«Давайте подумаем об обещании поднять пошлины на импорт, но также и о таких вопросах, как изменение климата или трансатлантическая солидарность в области безопасности», — отметил Боррель.
Что касается ситуации на Ближнем Востоке, по версии Борреля, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, похоже, хочет продолжать военные операции в секторе Газа, где необходимо прекращение огня. «Боюсь, что будет непросто добиться этого в краткосрочной перспективе», — считает дипломат. Он добавил, что среди членов ЕС нет единой позиции по ближневосточному конфликту.