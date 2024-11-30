Боррель считает, что возвращение Трампа должно заставить ЕС повзрослеть

«С Трампом мы должны поступать так же, как и с Brexit: действовать сообща и не позволять разделить [нас], — отметил дипломат в интервью испанской газете La Razon. — Концепция Трампа “Америка превыше всего” вредна для мира и Европы». «Возвращение Трампа должно заставить Европу повзрослеть», — добавил он.