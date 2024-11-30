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Омский губернатор Хоценко поручил главам муниципалитетов тщательно контролировать содержание улиц и дорог

В субботу, 30 ноября 2024 года, губернатор Омской области Виталий Хоценко провел оперативное совещание регионального кабинета министров при участии глав муниципалитетов.

Глава региона отметил, что видит в социальных сетях много обращений граждан по поводу уборки снега и наледи на улицах, дворовых территориях, в общественных местах.

Для решения этой проблемы Виталий Хоценко поручил вести активную работу с управляющими компаниями и руководителями объектов общественной инфраструктуры.

«Многое, на самом деле, делается, особенно по дорогам вижу улучшения. Но обращайте особое внимание на остановки общественного транспорта, пешеходные дорожки, тротуары, подходы и подъезды к школам и детским садам, в целом ко всем образовательным учреждениям, колледжам и вузам, почтовым отделениям, магазинам и банкам. Получаю обращения жителей Омска, Омского, Большереченского, Тарского, Марьяновского и других муниципалитетов. То же самое касается управляющих компаний: все должны работать, обеспечить уборку снега. И это задача не только города», — заявил Виталий Хоценко.

Жилищной инспекции глава региона поручил обеспечить контроль, выходить на проверки и смотреть, как эта работа осуществляется. Коммунально-дорожные службы, как отметил губернатора, должны это делать в круглосуточном режиме.