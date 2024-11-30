Омский губернатор Хоценко поручил главам муниципалитетов тщательно контролировать содержание улиц и дорог

«Многое, на самом деле, делается, особенно по дорогам вижу улучшения. Но обращайте особое внимание на остановки общественного транспорта, пешеходные дорожки, тротуары, подходы и подъезды к школам и детским садам, в целом ко всем образовательным учреждениям, колледжам и вузам, почтовым отделениям, магазинам и банкам. Получаю обращения жителей Омска, Омского, Большереченского, Тарского, Марьяновского и других муниципалитетов. То же самое касается управляющих компаний: все должны работать, обеспечить уборку снега. И это задача не только города», — заявил Виталий Хоценко.