Туск заявил, что линия обороны «Восточный щит» охватит границу с Украиной

«Наши действия будут также касаться защиты границы с Украиной — по другим причинам, — однако мы хотим, чтобы поляки чувствовали себя в безопасности на всем протяжении восточной границы», — сказал Туск в ходе посещения первого возведенного участка линии фортификаций на границе с Калининградской областью РФ в селе Домбрувка.