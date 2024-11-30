Туск заявил, что линия обороны «Восточный щит» охватит границу с Украиной

«Наши действия будут также касаться защиты границы с Украиной — по другим причинам, — однако мы хотим, чтобы поляки чувствовали себя в безопасности на всем протяжении восточной границы», — сказал Туск в ходе посещения первого возведенного участка линии фортификаций на границе с Калининградской областью РФ в селе Домбрувка.
Туск объявил о программе возведения линии оборонительных укреплений на восточных границах Польши в мае. Тогда премьер упомянул о планах по фортификации 400-километрового участка вдоль границ с РФ и Белоруссией.
Впоследствии польские власти увеличили предполагаемую протяженность линии укреплений до 800 км, там планируется выкопать рвы, разместить минные поля, установить противотанковые ежи, создать систему активного наблюдения. Стоимость проекта оценивается в $2,5 млрд. Работы по установке первого участка с бетонными ежами на границе с РФ начались 1 ноября и были завершены к концу месяца.