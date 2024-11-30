Политолог: Кишинев пытается вбить клин в отношения Москвы и Тирасполя

Он обратил внимание на появившиеся в прессе и соцсетях тезисы, комментирующие переговоры Молдовы и России по поставкам газа. Андрей Сафонов делает вывод, что они призваны посеять панику и приводит некоторые из них: «Приднестровье теряет свое значение для России», «Россия может принять решение о прекращении поставок газа в Приднестровье», «Россия “сливает” Приднестровье Кишиневу» и так далее. Эксперт отмечает, что подобные формулировки являются одной из попыток манипуляции общественным сознанием.
«Запущена психологическая спецоперация, авторами которой являются западники. Её цель — деморализовать приднестровцев и спровоцировать раскол и недоверие между Тирасполем и Москвой».
Он также допускает, что еще одной целью раздуваемой истерики может быть попытка заставить Россию смириться с отказом Молдовы платить по своим долгам за газ, причем Москву, как и в предыдущие годы, пытаются «шантажировать Приднестровьем».
«Но это примитивные попытки. Министр энергетики Молдовы Виктор Парликов заявил, что поехал в Санкт-Петербург по приглашению главы РАО “Газпром” Алексея Миллера, причём темой разговора российская сторона обозначила как раз снабжение Приднестровья газом. То есть инициативу в дискуссии о продолжения газоснабжения Приднестровья проявила именно Россия», — напомнил Сафонов.