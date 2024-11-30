Политолог: Кишинев пытается вбить клин в отношения Москвы и Тирасполя

Он обратил внимание на появившиеся в прессе и соцсетях тезисы, комментирующие переговоры Молдовы и России по поставкам газа. Андрей Сафонов делает вывод, что они призваны посеять панику и приводит некоторые из них: «Приднестровье теряет свое значение для России», «Россия может принять решение о прекращении поставок газа в Приднестровье», «Россия “сливает” Приднестровье Кишиневу» и так далее. Эксперт отмечает, что подобные формулировки являются одной из попыток манипуляции общественным сознанием.