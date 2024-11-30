Минниханову показали «Центр реабилитации на колесах» для инвалидов-колясочников

Марат Ильясов также является автором линейки тренажеров для реабилитации. Они зарегистрированы в качестве медицинских изделий и прошли апробацию в семи реабилитационных центрах РТ, а также в Национальном медико-хирургическом центре имени Н. И. Пирогова в Москве. Тренажеры успешно себя зарекомендовали.