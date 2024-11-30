Кобахидзе: в Грузии не повторится сценарий украинского «майдана»

«Радикалы и их зарубежные патроны всякий раз пытаются придумать повод для попытки беспорядков в стране и украинизации Грузии. Они еще не осознали, что, в отличие от Украины 2013 года, Грузия является независимым государством с сильными институтами и, что самое главное, с опытным и мудрым народом, чью твердость никто не пошатнет. В Грузии не сможет осуществиться сценарий “майдана”. Грузия — это государство, а этого государство, конечно, не допустит», — сказал Кобахидзе на брифинге.
Сотрудники МВД Грузии в ходе беспорядков на антиправительственном митинге в Тбилиси предотвратили нападение на конституционный строй страны, подчеркнул Кобахидзе.
Я хочу поблагодарить министра внутренних дел [Вахтанга Гомелаури] и каждого полицейского за то, что они вчера предотвратили нападение на конституционный строй страны и встали на стражу суверенитета и независимости Грузии.
«Вы видели, что со стороны митингующих, группировки из примерно 500 человек, имеет место систематическое насилие. Вы же видите, что это не была мирная акция, то, что мы наблюдали вчера и позавчера. Были коктейли Молотова, использование пиротехники против полицейских, после чего они получили серьезные ожоги», — заявил премьер.
Также, по его словам, агрессивно настроенная часть протестующих кидала камни в полицию, пыталась повредить ограждения вокруг здания парламента и проникнуть внутрь.
О ситуации
В Грузии в последние два дня прошли массовые акции протеста. У парламента Грузии в Тбилиси в ночь на 29 и 30 ноября митинги переросли в столкновения протестующих с силовиками, которые применили водометы и слезоточивый газ. Также есть пострадавшие с обеих сторон. За два дня полиция задержала около 150 человек.
Поводом для протеста стало заявление Кобахидзе 28 ноября. Он сообщил, что правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» решила до конца 2028 года не включать в повестку дня вопрос переговоров о вступлении в Евросоюз и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны сообщества. По словам главы правительства, причинами этого стали постоянный шантаж со стороны ЕС по поводу начала диалога о вступлении в него, требования отменить некоторые принятые парламентом законы и призывы ввести санкции в отношении грузинских властей.