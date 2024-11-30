Радий Хабиров посетил класс подготовки юных операторов БПЛА

Она уникальна тем, что стала одной из 20 в республике и одной из 200 в стране, где открылся класс по обучению управлению беспилотными летательными аппаратами. Это стало возможным благодаря нацпроекту «Беспилотные авиационные системы».
Благовещенские школьники учатся управлять беспилотниками и программировать их полёты. Для этого в школу закупили оборудование и технику, оформили полётные зоны.
В классе школы в этом году в рамках реализации нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» выполнен ремонт и приобретено оборудование общей стоимостью 12,5 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов. На эти деньги закуплены квадрокоптеры, мебель и оргтехника.
Для обучения ребят приглашают участников СВО, которые находятся в отпуске. Они проводят «Уроки мужества» и мастер-классы по управлению БПЛА для детей.
«У нас в регионе есть Центр специальной и тактической подготовки пилотов беспилотных летательных аппаратов имени Владлена Татарского, где мы организуем двухнедельные курсы. Кроме того, мы строим технопарк, посвящённый беспилотным летательным аппаратам, первую очередь которого сдадим уже весной 2025 года. Пока существует тенденция боевого применения такой техники, но мы точно знаем — когда военные действия завершатся, всё это придёт в гражданскую жизнь», — подчеркнул Глава Башкортостана.
Радию Хабирову в школе показали столовую, которую реконструировали в 2024 году. Радий Хабиров поговорил с работниками общепита и отметил хорошо налаженную работу в регионе по поставке качественных продуктов для учебных заведений республики.
«Шесть лет назад такого не было. На стол попадало мясо, которое привозили непонятно откуда. Сейчас дети едят в столовых продукты, в основном произведённые в Башкортостане», — отметил Глава республики.
Кроме того, Радий Хабиров поговорил и с родителями учеников школы, спросил у них, в какие вузы и ссузы собираются поступать их дети.
Он напомнил, что в Уфе строят Межвузовский студенческий кампус Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня, вторая очередь которого предполагает создание общежития для студентов на 4,5 тысячи мест.
Представители родительского комитета поблагодарили Главу Башкортостана за то, что в 2023 году по его поручению в рамках реализации модуля «Здоровая улыбка» образовательного проекта «Взлетай!» в школе открыли стоматологический кабинет. Для этого отремонтировали помещение, приобрели оборудование и мебель на сумму свыше 1,2 млн рублей.