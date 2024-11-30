Радий Хабиров посетил класс подготовки юных операторов БПЛА

«У нас в регионе есть Центр специальной и тактической подготовки пилотов беспилотных летательных аппаратов имени Владлена Татарского, где мы организуем двухнедельные курсы. Кроме того, мы строим технопарк, посвящённый беспилотным летательным аппаратам, первую очередь которого сдадим уже весной 2025 года. Пока существует тенденция боевого применения такой техники, но мы точно знаем — когда военные действия завершатся, всё это придёт в гражданскую жизнь», — подчеркнул Глава Башкортостана.