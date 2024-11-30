Сербия отвергла обвинения в подрыве водоканала в Косово

Reuters сообщало, что в ночь на 30 ноября на водоканале в Косово произошел взрыв. Водоканал обслуживает в числе прочего две угольные электростанции на севере непризнанной территории. Курти назвал взрыв терактом. Он пояснил, что часть региона может остаться без электричества с утра субботы, если канал не будет отремонтирован.