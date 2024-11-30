В МО РФ заявили о готовности к новым ядерным испытаниям на Новой Земле

«Полигон на Новой Земле уже несколько лет полностью готов к возобновлению ядерных испытаний. Если должностные лица, которые принимают персональное решение по этому вопросу, примут его, то мы готовы это сделать в самое ближайшее время», — цитирует его ТАСС.