Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МО РФ заявили о готовности к новым ядерным испытаниям на Новой Земле

Полигон на архипелаге Новая Земля в Архангельской области готов к потенциальному возобновлению ядерных испытаний. Такое заявление сделал экс-начальник 12-го ГУ Минобороны России (отвечает за хранение, эксплуатацию и обслуживание ядерных боеприпасов) генерал-полковник Владимир Верховцев.

Источник: РИА "Новости"

«Полигон на Новой Земле уже несколько лет полностью готов к возобновлению ядерных испытаний. Если должностные лица, которые принимают персональное решение по этому вопросу, примут его, то мы готовы это сделать в самое ближайшее время», — цитирует его ТАСС.

Офицер напомнил, что СССР и Штаты провели множество ядерных испытаний и собрали достаточное количество технической информации в ходе наблюдений. Вопрос возобновления работы полигона на Новой Земле сейчас находится в политической плоскости и требует соответствующего решения российского руководства, но если оно будет принято, то площадка уже готова проводить новые испытания ядерного оружия, объяснил Верховцев.

Ранее этот вопрос прокомментировали в МИД РФ, по словам замглавы ведомства Сергея Рябкова, возобновление Россией ядерных испытаний остается на повестке дня, учитывая приверженность Вашингтона курсу на эскалацию. Дипломат отметил, что сложившаяся ситуация очень сложная и требует постоянного и всестороннего анализа.