В МО РФ заявили о готовности к новым ядерным испытаниям на Новой Земле

«Полигон на Новой Земле уже несколько лет полностью готов к возобновлению ядерных испытаний. Если должностные лица, которые принимают персональное решение по этому вопросу, примут его, то мы готовы это сделать в самое ближайшее время», — цитирует его ТАСС.
Офицер напомнил, что СССР и Штаты провели множество ядерных испытаний и собрали достаточное количество технической информации в ходе наблюдений. Вопрос возобновления работы полигона на Новой Земле сейчас находится в политической плоскости и требует соответствующего решения российского руководства, но если оно будет принято, то площадка уже готова проводить новые испытания ядерного оружия, объяснил Верховцев.
Ранее этот вопрос прокомментировали в МИД РФ, по словам замглавы ведомства Сергея Рябкова, возобновление Россией ядерных испытаний остается на повестке дня, учитывая приверженность Вашингтона курсу на эскалацию. Дипломат отметил, что сложившаяся ситуация очень сложная и требует постоянного и всестороннего анализа.