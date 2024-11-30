Финляндия изучает выход из конвенции по минам из-за «российской угрозы»

«Отправной точкой является то, что нашей главной угрозой является Россия, и на эту угрозу нужно реагировать тем или иным образом. Мир сильно отличается от эпохи Оттавской конвенции. Сначала спокойно выясним, каковы наши возможности, затем — каков наш технологический потенциал, в-третьих, посмотрим, какой может быть ответ и как в этой общей картине должны быть модернизированы сухопутные войска», — сказал он в утренней программе общественного вещателя Yle.
Стубб не исключил, что страна может остаться в Оттавской конвенции. На данном этапе проводится анализ, существует ли необходимость выйти из нее или такая необходимость отсутствует, добавил финский президент.
Ранее в Финляндии появилась гражданская инициатива за выход из Оттавской конвенции, одним из ее авторов стал финский депутат Европарламента Мика Аалтола.
Вопрос о выходе Финляндии из Оттавской конвенции ввиду «существенно изменившейся ситуации с безопасностью» поднимал также командующий силами обороны страны Янне Яаккола. Министр обороны Антти Хяккянен, в свою очередь, сообщил, что его ведомство готовит доклад, в котором объяснит, нужны ли Финляндии противопехотные мины.
Она была подписана 3 декабря 1997 года в канадском городе Оттава и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны.
Глава Пентагона Ллойд Остин 20 ноября 2024 года подтвердил, что США начали предоставлять Украине противопехотные мины, заявив, что данный шаг был предпринят в ответ на изменившуюся тактику российских войск, которые всё чаще начинают атаки с использования пеших подразделений. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
Как заявлял МИД РФ, Россия предупреждает НАТО, что в случае агрессивных действий альянса или его отдельных стран-членов в отношении Москвы отсидеться за океаном не получится, ответ Москвы будет адекватным.