Финляндия изучает выход из конвенции по минам из-за «российской угрозы»

«Отправной точкой является то, что нашей главной угрозой является Россия, и на эту угрозу нужно реагировать тем или иным образом. Мир сильно отличается от эпохи Оттавской конвенции. Сначала спокойно выясним, каковы наши возможности, затем — каков наш технологический потенциал, в-третьих, посмотрим, какой может быть ответ и как в этой общей картине должны быть модернизированы сухопутные войска», — сказал он в утренней программе общественного вещателя Yle.