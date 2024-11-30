Польша установила 3,5 тысячи бетонных ежей на границе с Россией

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что на границе Россией установлено 3,5 тысячи бетонных ежей. Об этом пишет ТАСС.
По словам премьера, польская линия обороны «Восточный щит» будет распространена и на границу с Украиной.
Добавим, строительство соседней республикой линии оборонительных укреплений на границе с РФ началось 1 ноября. Ранее сообщалось, что Варшаве удалось привлечь к реализации проекта страны Балтии, а также британские и американские войска.
Окончание строительства линии обороны планируется в 2028 году.