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Польша установила 3,5 тысячи бетонных ежей на границе с Россией

Работы по укреплению рубежей начались месяц назад.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что на границе Россией установлено 3,5 тысячи бетонных ежей. Об этом пишет ТАСС.

По словам премьера, польская линия обороны «Восточный щит» будет распространена и на границу с Украиной.

Добавим, строительство соседней республикой линии оборонительных укреплений на границе с РФ началось 1 ноября. Ранее сообщалось, что Варшаве удалось привлечь к реализации проекта страны Балтии, а также британские и американские войска.

Окончание строительства линии обороны планируется в 2028 году.