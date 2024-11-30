С 1 декабря Литва вводит электронные очереди на границе с Калининградской областью. Информацию об этом опубликовали в телеграм-канале Федеральной таможенной службы.
Электронные очереди будут работать на литовских пунктах пропуска на границе с Россией и Белоруссией — «Кибартай», «Мядининкай» и «Шальчининкай». Все перевозчики должны заранее бронировать время проезда в специализированном сервисе EVIS. Если транспортное средство прибудет в зону ожидания без зарезервированного времени, то водитель сможет зарегистрироваться в физическом пункте обслуживания системы.
Чернышевское — Кибартай — основной пункт пропуска на границе с Литвой. Погранпереход в Советске не пропускает фуры из-за аварийного состояния моста королевы Луизы. В 2020 году завершилось строительство современного пункта пропуска Дубки — Рамбинас, однако его долгое время не могут открыть.
В сентябре 2023 года ввели электронную очередь на пункте пропуска «Чернышевское». Перевозчики неоднократно жаловались на работу системы.