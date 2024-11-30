С 1 декабря Литва вводит электронные очереди на границе с Калининградской областью

Электронные очереди будут работать на литовских пунктах пропуска на границе с Россией и Белоруссией — «Кибартай», «Мядининкай» и «Шальчининкай». Все перевозчики должны заранее бронировать время проезда в специализированном сервисе EVIS. Если транспортное средство прибудет в зону ожидания без зарезервированного времени, то водитель сможет зарегистрироваться в физическом пункте обслуживания системы.