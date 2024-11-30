В МИД РФ назвали условие возобновления диалога с Японией по мирному договору

«Обратили внимание на высказывания премьер-министра Японии Сигэру Исибы в ходе его программного выступления в парламенте 29 ноября с акцентировкой намерения Токио заключить мирный договор с Россией на основе решения так называемой территориальной проблемы, — отметила Захарова. — Как российская сторона неоднократно указывала ранее, возобновление полноценного межгосударственного диалога с Японией возможно исключительно в случае отказа официального Токио от враждебного курса, нацеленного на нанесение ущерба нашей стране и ее гражданам».