В МИД РФ назвали условие возобновления диалога с Японией по мирному договору

«Обратили внимание на высказывания премьер-министра Японии Сигэру Исибы в ходе его программного выступления в парламенте 29 ноября с акцентировкой намерения Токио заключить мирный договор с Россией на основе решения так называемой территориальной проблемы, — отметила Захарова. — Как российская сторона неоднократно указывала ранее, возобновление полноценного межгосударственного диалога с Японией возможно исключительно в случае отказа официального Токио от враждебного курса, нацеленного на нанесение ущерба нашей стране и ее гражданам».
Дипломат также добавила, что «ни один договор нельзя заключить без проведения переговоров».
«Исходим из того, что под упомянутым премьер-министром Японии решением территориальной проблемы может подразумеваться только международно-правовое оформление де-факто существующей границы с нашей страной, — указала Захарова. — Ни о чем другом в свете обновленной Конституции Российской Федерации речи идти не может».