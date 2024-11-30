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В МИД РФ назвали условие возобновления диалога с Японией по мирному договору

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Возобновление диалога с Японией по мирному договору возможно только при отказе Токио от враждебного курса в отношении России. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой по тематике российско-японских отношений.

Источник: РИА "Новости"

«Обратили внимание на высказывания премьер-министра Японии Сигэру Исибы в ходе его программного выступления в парламенте 29 ноября с акцентировкой намерения Токио заключить мирный договор с Россией на основе решения так называемой территориальной проблемы, — отметила Захарова. — Как российская сторона неоднократно указывала ранее, возобновление полноценного межгосударственного диалога с Японией возможно исключительно в случае отказа официального Токио от враждебного курса, нацеленного на нанесение ущерба нашей стране и ее гражданам».

Дипломат также добавила, что «ни один договор нельзя заключить без проведения переговоров».

«Исходим из того, что под упомянутым премьер-министром Японии решением территориальной проблемы может подразумеваться только международно-правовое оформление де-факто существующей границы с нашей страной, — указала Захарова. — Ни о чем другом в свете обновленной Конституции Российской Федерации речи идти не может».

дипломатия