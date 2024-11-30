В Германии установили личности двух подозреваемых в диверсии на «Северных потоках»

Ранее, 26 ноября, польское радио сообщило, что эксперты Военного технологического университета в Варшаве обнаружили тротил в анализах пробы воды с места взрыва газопроводов. В связи с этим Польша обратилась к Дании и Швеции с просьбой раскрыть результаты расследования. В свою очередь, газета Die Welt написала, что в ходе диверсии использовалось как минимум шесть, а не четыре взрывных устройства.