В Германии установили личности двух подозреваемых в диверсии на «Северных потоках»

«Нам удалось установить личности двух подозреваемых. С моей точки зрения, это успех которого не ожидали вначале», — приводит его слова издание RND.
По оценке Роммеля, в ходе расследования еще предстоит много сделать. Предметом изучения в данный момент являются личности других участников диверсии, их мотивы и вопрос о возможном контроле операции каким-либо государством, уточнил генпрокурор ФРГ.
Оценивая вероятность участия Украины в случившемся, Роммель указал на то, что расследование основано на факте повреждения газопроводов, которые должны были обеспечивать важную часть поставок газа в Германию.
Он назвал их подрыв серьезной атакой на немецкое энергоснабжение, которая «независимо от какой-либо политической классификации» была способна дестабилизировать экономику и общество.
Ранее, 26 ноября, польское радио сообщило, что эксперты Военного технологического университета в Варшаве обнаружили тротил в анализах пробы воды с места взрыва газопроводов. В связи с этим Польша обратилась к Дании и Швеции с просьбой раскрыть результаты расследования. В свою очередь, газета Die Welt написала, что в ходе диверсии использовалось как минимум шесть, а не четыре взрывных устройства.
До этого, 20 ноября, ряд подробностей о подрыве «Северных потоков» опубликовал журнал Der Spiegel. По его данным, диверсию осуществила группа украинцев, некоторые из них в прошлом имели связи с ЦРУ, а стоимость операции составила до $300 тыс.
В сентябре правительство Германии подтвердило, что в ходе расследования подрывов СП выдано несколько ордеров на арест. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что страна приложит все усилия для расследования, и призвал вести его непредвзято. В Кремле с призывом согласились, но официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на важность обмена информацией вместо утечек.
Утечки на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» были обнаружены в сентябре 2022 года. На трубопроводах были зарегистрированы два мощных подводных взрыва. На месте аварии нашли следы взрывчатки. Россия добивается международного расследования терактов. В феврале 2024 года Путин заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что за взрывы несет ответственность ЦРУ.