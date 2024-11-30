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Европейская организация по ядерным исследованиям перестала сотрудничать с Беларусью

Европа решила прекратить сотрудничество с Беларусью по ядерным исследованниям.

Источник: Комсомольская правда

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) перестала сотрудничать с Беларусью, пишет Sputnik.by.

В организации акцентировали внимание на том, что речь идет про научные проекты между ЦЕРН и учреждениями Беларуси и России. Однако сотрудничество с учеными, которые работают по другим соглашениям, будет продолжено.

Также сказано, что отсутствие ученых из России окажется ощутимо, но в организации рассчитывают данную убыль компенсировать. Что касается ученых из Беларуси в Европейской организации по ядерным ислледованиям, то их количество традиционно невелико.

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