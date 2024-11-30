WP: Европа расценила запуск ракеты «Орешник» как начало новой ракетной эры

Новая российская гиперзвуковая ракета средней дальности «Орешник» даже в неядерном оснащении представляет собой потенциально разрушительную угрозу для Европы, об этом написала газета Washington Post со ссылкой на экспертов и аналитиков.
«Некоторые западные эксперты по вооружениям рассматривают это как первый выстрел в новой европейской гонке вооружений, которая может длиться десятилетиями», — отметило издание.
Сотрудник гамбургского Института исследований мира и политики безопасности Александр Греф уверен, что Европа находится на пороге новой ракетной эры.
В свою очередь специалист аналитического центра по вопросам безопасности CNA Деккер Эвелет предупредил, что Россия может уничтожить авиабазы и военные цели на большой территории Европы с помощью всего лишь нескольких «Орешников» с обычным вооружением. При этом ядерный потенциал этого оружия несет в себе еще более серьезную угрозу, констатировал аналитик.
Как писал сайт KP.RU, 29 ноября президент России Владимир Путин заявил, что не исключает возможность применения новейшей ракеты «Орешник» для ударов по военным объектам и центрам принятия решений в Киеве. По его словам, на данный момент Минобороны РФ совместно с Генштабом определяет новые цели для удара «Орешником» по объектам на территории Украины.
28 ноября российский лидер указал, что «Орешник» оснащен десятками самонаводящихся боевых блоков, которые могут атаковать цели со скоростью 10 махов, что соответствует примерно 3 км в секунду. При этом температура этих блоков достигает 4000 градусов Цельсия, в то время как на поверхности Солнца она составляет около 5500−6000 градусов. Это означает, что всё, что попадает в зону взрыва, мгновенно превращается в пыль.