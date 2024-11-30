WP: Европа расценила запуск ракеты «Орешник» как начало новой ракетной эры

28 ноября российский лидер указал, что «Орешник» оснащен десятками самонаводящихся боевых блоков, которые могут атаковать цели со скоростью 10 махов, что соответствует примерно 3 км в секунду. При этом температура этих блоков достигает 4000 градусов Цельсия, в то время как на поверхности Солнца она составляет около 5500−6000 градусов. Это означает, что всё, что попадает в зону взрыва, мгновенно превращается в пыль.