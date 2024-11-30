«На первый взгляд это звучит совершенно безумно: отпуск в зоне боевых действий? Однако на самом деле все больше иностранцев хотят увидеть разрушения своими глазами», — отмечает издание.
Увидеть конфликт изнутри «туристы» могут за сумму от €150 до €250. Есть турагентства, которые доставляют своих клиентов почти в зону боевых действий за тысячи евро. Некоторые отчисления идут на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Американец Ник Тан таким образом «отважился» и полетел в Харьков. В беседе с изданием он рассказал, что устал от надоевших ему рейвов, бокса и прыжков с парашютом.
«Выпрыгивать из самолетов, устраивать вечеринки всю ночь напролет и бить людей по лицу — это больше не для меня. Так что же дальше? Поездка в зону боевых действий», — цитирует его Rheinische Post.
Еще один «турист», 23-летний испанец Альберто Бласко Вентас, заявил, что побаивался поездки в Киев, однако потом всë же решился на «путешествие». Он рассказал, что посмотрел разрушенный мост в Ирпене в пригороде Киева, который ВСУ разбомбили сами еще в 2022 году, опасаясь прихода российских военных.
Ранее, 26 ноября, журнал Foreign Policy отметил, что страны Запада устали от украинского конфликта. В материале говорится, что спустя практически три года с начала конфликта Запад устал и больше не имеет политической воли на помощь Украине. Отмечается, что вместо этого западные страны ищут способ урегулировать ситуацию с Москвой. Уточняется, что Россия в свою очередь «по-прежнему мобилизует ресурсы с пугающей силой», не испытывая недостатка в военных и боеприпасах.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.