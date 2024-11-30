В Германии сообщили об организации Киевом «военного туризма» на Украину

Ранее, 26 ноября, журнал Foreign Policy отметил, что страны Запада устали от украинского конфликта. В материале говорится, что спустя практически три года с начала конфликта Запад устал и больше не имеет политической воли на помощь Украине. Отмечается, что вместо этого западные страны ищут способ урегулировать ситуацию с Москвой. Уточняется, что Россия в свою очередь «по-прежнему мобилизует ресурсы с пугающей силой», не испытывая недостатка в военных и боеприпасах.