Шольц призвал не играть в «русскую рулетку» через ультиматумы Москве

«Фридрих Мерц хочет предъявить ультиматум ядерной державе России. Он совершенно открыто заявил в бундестаге, что если Путин не сделает то, что хочет Германия, то с завтрашнего дня немецкие крылатые ракеты будут пущены далеко вглубь территории России. Я могу только сказать — осторожно! Нельзя играть в русскую рулетку с безопасностью Германии», — заявил Шольц, чья речь транслировалась в соцсетях и на сайте партии.
Шольц призвал к курсу дальнейшей поддержки Украины, при которой Германия не будет «втянута» в конфликт. Канцлер также упомянул испытание новейшей ракеты средней дальности «Орешник» в украинском городе Днепропетровске, которая, как констатировал Шольц, по своим характеристикам превышает все ранее использованные типы вооружения в этом конфликте.
«Можно отмахнуться от всего этого как от пустой угрозы в духе “как-нибудь обойдется”. Но “как-нибудь обойдется” — такая позиция не годится, когда речь идет о безопасности Германии», — подчеркнул он.
Германия в начале ноября столкнулась с правительственным кризисом после того, как по настоянию Шольца был уволен глава минфина Кристиан Линднер (СвДП). Среди причин такого решения он назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ.
В качестве даты вероятных досрочных выборов в результате раскола в правительстве назначено 23 февраля 2025 года. Чтобы соблюсти сроки, Шольц 11 декабря письменно направит в бундестаг запрос о доверии ему на этом посту, а 16 декабря пройдут соответствующие дебаты в бундестаге. В случае выражения Шольцу доверия он сможет во главе с правительством меньшинства (cоциал-демократов и «Зелёных») начать коалиционные переговоры с другими партиями. Данный сценарий считается маловероятным ввиду почти всеобщего консенсуса в бундестаге о необходимости досрочных выборов.