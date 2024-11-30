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ВКС РФ и ВВС НОАК провели совместное патрулирование в АТР

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Воздушно-космические силы (ВКС) России и Военно-воздушные силы (ВВС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК) провели совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе на стратегических ракетоносцах и бомбардировщиках, нарушений не допущено. От этом сообщили в Минобороны России.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«ВКС России и ВВС НОАК провели очередное совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Авиагруппа в составе стратегических ракетоносцев Ту-95МС ВКС России и стратегических бомбардировщиков Хун-6К ВВС НОАК осуществила воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей, западной частью Тихого океана», — сказали там.

В Минобороны РФ подчеркнули, что «при выполнении полетного задания самолеты обеих стран действовали строго в соответствии с положениями международного права, нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено». На отдельных участках самолеты РФ и Китая при патрулировании сопровождали истребители иностранных государств, сообщили в Минобороны РФ.