ВКС РФ и ВВС НОАК провели совместное патрулирование в АТР

В Минобороны РФ подчеркнули, что «при выполнении полетного задания самолеты обеих стран действовали строго в соответствии с положениями международного права, нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено». На отдельных участках самолеты РФ и Китая при патрулировании сопровождали истребители иностранных государств, сообщили в Минобороны РФ.