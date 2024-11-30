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Посольство РФ: россияне не пострадали из-за событий в Сирии

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Граждане РФ не пострадали в результате последних событий в Сирии, российское посольство в Дамаске работает штатно. Об этом ТАСС сообщили в диппредставительстве РФ в Сирии.

Источник: Sputnik / Мохамад Маруф

«По имеющейся информации, пострадавших среди российских граждан нет, — сказал он. — Посольство работает в штатном режиме, а охрана у нас усилена на постоянной основе».

28 ноября командование ВС Сирии заявило о том, что утром 27 ноября формирования экстремистской группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) совершили масштабную атаку на севере арабской республики. Как сообщили сирийские военные, террористы предприняли попытки наступления на населенные пункты и военные объекты Сирии и атаковали позиции правительственных сил.

Позже телеканал Al Mayadeen сообщил о том, что части сирийской армии начали контрнаступление на позиции боевиков, захвативших свыше 20 населенных пунктов к северу и западу от города Алеппо.