Посольство РФ: россияне не пострадали из-за событий в Сирии

28 ноября командование ВС Сирии заявило о том, что утром 27 ноября формирования экстремистской группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) совершили масштабную атаку на севере арабской республики. Как сообщили сирийские военные, террористы предприняли попытки наступления на населенные пункты и военные объекты Сирии и атаковали позиции правительственных сил.