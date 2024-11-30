Алеппо закрыл дороги: впервые с 2016 года повстанцы атаковали сирийские территории

Сирийская оппозиция пытается выставить виноватыми сирийские власти, мол, они активизировали контртеррористические операции, и это, как акция мести, но не похоже, чтобы это было спонтанно, скорее, спланированное наступление. Я связываю это прежде всего с переменами в Соединенных Штатах Америки: приход к власти Трампа потребовал от региональных игроков привести в порядок свои карты. В этой связи, конечно, подозрения падают на Турцию, которая имеет хорошие связи с организациями, участвовавшими в этом наступлении. Без ведома турецких спецслужб произойти такое вряд ли могло. Я все-таки полагаю, что сирийская армия сможет остановить продвижение боевиков, тем более Иран продолжает оказывать помощь, и Россия тоже. Но потеря ключевых пунктов свидетельствует от тяжести положения".