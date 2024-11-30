Алеппо закрыл дороги: впервые с 2016 года повстанцы атаковали сирийские территории

МИД Турции заверил, что страна не имеет отношения к боям в Сирии. Учитывая интересы Анкары в регионе, верится в это с трудом, отмечает политолог-востоковед отмечает Елена Супонина: "Судя по данным, боевики готовились к наступлению заранее. Сами они уже утверждают, что за три месяца как минимум. Есть информация, что и у наших специальных служб была похожая информация, о чем был предупрежден и президент Сирии Башар Асад. Вопрос, почему так быстро отступила сирийская армия и почему она была застигнута врасплох?
Сирийская оппозиция пытается выставить виноватыми сирийские власти, мол, они активизировали контртеррористические операции, и это, как акция мести, но не похоже, чтобы это было спонтанно, скорее, спланированное наступление. Я связываю это прежде всего с переменами в Соединенных Штатах Америки: приход к власти Трампа потребовал от региональных игроков привести в порядок свои карты. В этой связи, конечно, подозрения падают на Турцию, которая имеет хорошие связи с организациями, участвовавшими в этом наступлении. Без ведома турецких спецслужб произойти такое вряд ли могло. Я все-таки полагаю, что сирийская армия сможет остановить продвижение боевиков, тем более Иран продолжает оказывать помощь, и Россия тоже. Но потеря ключевых пунктов свидетельствует от тяжести положения".
Западные телеканалы считают, что момент для наступления был выбран не случайно. CNN например пишет, что исламисты решили атаковать на фоне отвода из Сирии формирований «Хезболлы», поддерживающей действия правительственных сил.
СМИ сообщают, что на фоне наступления исламистов в Сирии премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вечером провел специальное совещание по вопросам безопасности. Официальной информации о встрече и ее итогах нет. Иерусалим называет происходящее «новым витком гражданской войны».
Ситуация в Сирии может косвенно угрожать Израилю, говорит обозреватель «Ъ FM» Михаил Гуревич: «В Алеппо находятся центры по разработке оружия, которые принадлежали режиму Башара Асада и израильским спецслужбам. Важно понимать, какое оружие там производилось, и какие экземпляры теперь находятся в руках боевиков, которые официально не контролируются ни одной стороной. Кроме того, со стороны режима Асада боевикам противостоит не только сирийская армия, но и “Хезболла”, с которой Израиль только-только закончил боевые столкновения в Ливане, и любые поставки оружия в этот регион, которые могут попасть в руки “Хезболлы”, — опасность для Израиля.
В связи с активизацией военных действий в Сирии Иран может перебрасывать туда какой-то объем оружия. И не в последнюю очередь вопрос касается сирийских друзов, которые в последние годы крайне негативно относятся к Башару Асаду, выступают чуть ли не с инициативой присоединения к вооруженной борьбе. А израильские друзы всячески связаны с сирийскими друзами и в годы гражданской войны неоднократно давали понять, что, если Израиль не защитит, например, друзские деревни неподалеку от границы с Израилем, они угрожали Иерусалиму чуть ли не прорывом границы и тем, что они сами пойдут силовым образом защищать своих братьев".
СМИ называют нынешнее наступление на Алеппо самым масштабным за последние четыре года. Согласно данным ООН, в ходе боев в северо-западной части Сирии, погибло не менее 30 мирных жителей, среди которых дети.