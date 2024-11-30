Главы МИД России и Турции созвонились из-за наступления боевиков в Сирии

МИД Турции ранее заявил, что страна не участвует в боевых действиях, хотя принимает меры предосторожности. «Мы будем избегать действий, которые могут спровоцировать новую волну миграции. Мы никогда не позволим террористической структуре в Сирии стать государством», — сказал Фидан. Он добавил, что без поддержки США террористические группы в регионе не продержались бы и трех дней.