Главы МИД России и Турции созвонились из-за наступления боевиков в Сирии

«В центре беседы была складывающаяся обстановка в Сирии. С обеих сторон высказана серьезная обеспокоенность опасным развитием ситуации в САР в связи с военной эскалацией в провинциях Алеппо и Идлиб», — заявили в ведомстве.
Стороны договорились о координации совместных действий в целях стабилизации обстановки.
Сирийские повстанцы, возглавляемые группами исламистов, начали наступление 27 ноября. Развернувшиеся боевые действия стали самой значимой эскалацией конфликта в стране с 2020 года. Основная сила боевиков — террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, запрещена в России).
29 ноября боевики вошли в Алеппо — второй по размеру город страны. 30 ноября сирийская армия фактически подтвердила, что сдала позиции. В сообщении сирийского командования говорилось, что атаки повстанцев «вынудили наши вооруженные силы провести передислокацию, направленную на укрепление линий обороны, чтобы отразить атаку, сохранить жизни мирных жителей и солдат и подготовиться к контратаке».
Россия, поддерживающая правительственные войска, заявила об ударах по технике и живой силе вооруженных группировок. По данным российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, уничтожено не менее 200 человек.
МИД Турции ранее заявил, что страна не участвует в боевых действиях, хотя принимает меры предосторожности. «Мы будем избегать действий, которые могут спровоцировать новую волну миграции. Мы никогда не позволим террористической структуре в Сирии стать государством», — сказал Фидан. Он добавил, что без поддержки США террористические группы в регионе не продержались бы и трех дней.
В феврале 2020 года, незадолго до достижения соглашения о прекращении огня между сирийскими правительственными войсками и группировками, российские СМИ писали, что Турция, которая была посредником в переговорах наряду с Россией, поставляла боевикам в Идлибской зоне деэскалации в Сирии, в том числе ХТШ, военную технику и униформу турецкой армии.