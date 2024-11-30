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Сергей Аксенов обсудил сотрудничество с главой республики Южная Осетия

Глава Кыма провел встречу с Аланом Гаглоевым.

Источник: соцсети

Глава Крыма провел встречу с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым. Сергей Аксенов отметил многолетнее сотрудничество в разных сферах, которое связывает регионы. А также выразил уверенность, что взаимодействие республик будет продолжено.

«Сегодня наши республики связывает не только общая история, многолетняя дружба и сотрудничество в различных сферах. Уверен, что взаимодействие между Республикой Крым и Южной Осетией будет развиваться», — сказал Аксенов.

Он также отметил, что в зоне специальной военной операции совместно выполняют поставленные задачи крымские и южноосетинские военные.