Путин ввел уголовное наказание за незаконную передачу персональных данных

За это же преступление против несовершеннолетних будет грозить до пяти лет лишения свободы. Если эти деяния совершены из корыстной заинтересованности, с причинением крупного ущерба, группой по предварительному сговору или с использованием служебного положения, срок лишения свободы может достигать шести лет со штрафом до 1 млн руб.