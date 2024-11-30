Путин ввел уголовное наказание за незаконную передачу персональных данных

За незаконные использование, передачу, сбор и хранение персональных данных, а также создание сайтов для этих действий, предусмотрено максимальное наказание до четырех лет лишения свободы.
За это же преступление против несовершеннолетних будет грозить до пяти лет лишения свободы. Если эти деяния совершены из корыстной заинтересованности, с причинением крупного ущерба, группой по предварительному сговору или с использованием служебного положения, срок лишения свободы может достигать шести лет со штрафом до 1 млн руб.
Ранее Госдума в трех чтениях приняла законопроект, который предусматривает наказание в виде оборотных штрафов за серьезные утечки персональных данных. Изменения были внесены в ст. 13.11 Кодекса об административных правонарушениях — нарушение требований о сборе персональных данных.
В пояснительной записке было сказано, что сейчас компании, допустившие утечки персональных сведений клиентов, привлекаются к административной ответственности со штрафом до 100 тыс. руб., повторная утечка грозит штрафом до 300 тыс. руб., но «указанный размер штрафа не соразмерен с возможными последствиями от произошедших утечек».
Россия возглавила рейтинг стран по количеству объявлений о продаже баз данных компаний в даркнете, на российские объявления пришлось примерно 10% от их общего количества за первое полугодие 2024 года, подсчитали летом аналитики Positive Technologies.