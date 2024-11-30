НАРЭ: отсрочка повышения тарифа на газ поставила бы под угрозу энергобезопасность

«В последние месяцы на международных рынках природного газа наблюдался ускоренный рост цен, особенно в ноябре 2024 года, когда котировки TTF выросли более чем на 25%. Завершение процесса закупок на 2024 год АО “Молдовагаз” подтвердило, что среднегодовая цена закупок значительно выше той, которая включена в текущие тарифы. Это требует срочной корректировки регулируемых цен, чтобы они отражали реальные затраты на закупки и обеспечивали финансовую жизнеспособность поставщика госуслуг».