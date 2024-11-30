НАРЭ: отсрочка повышения тарифа на газ поставила бы под угрозу энергобезопасность

В НАРЭ отметили, что решение принято, исходя из значительного роста закупочных цен на природный газ на рынке.
«В последние месяцы на международных рынках природного газа наблюдался ускоренный рост цен, особенно в ноябре 2024 года, когда котировки TTF выросли более чем на 25%. Завершение процесса закупок на 2024 год АО “Молдовагаз” подтвердило, что среднегодовая цена закупок значительно выше той, которая включена в текущие тарифы. Это требует срочной корректировки регулируемых цен, чтобы они отражали реальные затраты на закупки и обеспечивали финансовую жизнеспособность поставщика госуслуг».
По мнению агентства, отсрочка корректировки цен привела бы к накоплению поставщиком крупных финансовых потерь, что могло повлиять на его способность выполнять свои договорные обязательства.
«В критические зимние месяцы этот риск может поставить под угрозу безопасность поставок природного газа».
Там также отметили, что агентство в праве принимать решения в срочном порядке без соблюдения требований прозрачности в процессе принятия решений, предусмотренных Административным кодексом, в случаях, когда рассматриваемый вопрос может повлиять на безопасность поставок природного газа, общий экономический интерес или законный интерес конечных потребителей либо участников рынка природного газа, либо в случае значительных изменений в цене закупки природного газа.