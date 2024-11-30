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НАРЭ: отсрочка повышения тарифа на газ поставила бы под угрозу энергобезопасность

КИШИНЕВ, 30 ноя — Sputnik. Национальное агентство регулирования в энергетике (НАРЭ (приняло решение о повышении тарифа на природный газ в Молдове в экстренном режиме, поскольку отсрочка введения изменений могла поставить под угрозу регулярность поставок газа, а, следовательно, и энергетическую безопасность страны.

Источник: Sputnik.md

В НАРЭ отметили, что решение принято, исходя из значительного роста закупочных цен на природный газ на рынке.

«В последние месяцы на международных рынках природного газа наблюдался ускоренный рост цен, особенно в ноябре 2024 года, когда котировки TTF выросли более чем на 25%. Завершение процесса закупок на 2024 год АО “Молдовагаз” подтвердило, что среднегодовая цена закупок значительно выше той, которая включена в текущие тарифы. Это требует срочной корректировки регулируемых цен, чтобы они отражали реальные затраты на закупки и обеспечивали финансовую жизнеспособность поставщика госуслуг».

так мотивировали в НАРЭ решение о повышении тарифа.

По мнению агентства, отсрочка корректировки цен привела бы к накоплению поставщиком крупных финансовых потерь, что могло повлиять на его способность выполнять свои договорные обязательства.

«В критические зимние месяцы этот риск может поставить под угрозу безопасность поставок природного газа».

говорится в сообщении НАРЭ.

Там также отметили, что агентство в праве принимать решения в срочном порядке без соблюдения требований прозрачности в процессе принятия решений, предусмотренных Административным кодексом, в случаях, когда рассматриваемый вопрос может повлиять на безопасность поставок природного газа, общий экономический интерес или законный интерес конечных потребителей либо участников рынка природного газа, либо в случае значительных изменений в цене закупки природного газа.

экономика
энергетика