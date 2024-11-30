Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Перми Соснин показал фото своего питомца в честь Дня домашних животных

Он призвал пермяков быть в ответе за своих любимцев.

Источник: соцсети

Глава Перми Эдуард Соснин поделился фото питомца в своём телеграм-канале в честь Дня домашних животных 30 сентября.

На снимках — французский бульдог чёрно-белого окраса. На одном из фото он грызёт теннисный мячик, на другом — преданно смотрит в лицо человека за кадром, на третьем — сопровождает главу города на прогулке.

«Как владелец собаки по кличке Шекспир, я понимаю, насколько важно проводить время с нашими верными друзьями. Они способны дарить своим хозяевам безусловную любовь, преданность и эмоции, не ожидая ничего взамен. В этот день давайте уделим особое внимание питомцам, побалуем их и проведём с ними выходной», — написал пермский мэр.

Глава города напомнил подписчикам слова Маленького принца из одноимённой книги Антуана де Сент-Экзюпери: «Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил».