Мэр Перми Соснин показал фото своего питомца в честь Дня домашних животных

«Как владелец собаки по кличке Шекспир, я понимаю, насколько важно проводить время с нашими верными друзьями. Они способны дарить своим хозяевам безусловную любовь, преданность и эмоции, не ожидая ничего взамен. В этот день давайте уделим особое внимание питомцам, побалуем их и проведём с ними выходной», — написал пермский мэр.