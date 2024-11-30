Reuters: тысячи повстанцев полностью захватили провинцию Идлиб в Сирии

Сирийские повстанцы впервые с 2016 года захватили центр Алеппо — второго по величине города страны. Боевики не встретили почти никакого сопротивления: армия Сирии вывела войска, чтобы подготовиться к контрудару. В городе не работают госучреждения, а повстанцы освобождают тюрьмы, сносят памятники и фотографируются в интерьерах особняков. В Идлибе тем временем оппозиция захватила последний город — теперь вся провинция находится под контролем повстанцев. Главное о событиях в Сирии — в материале «Газеты.Ru».