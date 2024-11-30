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В Грузии заявили о попытке насильственного захвата власти

ТБИЛИСИ, 30 ноября. /ТАСС/. Антиправительственные митинги в Тбилиси у здания парламента свидетельствуют о том, что в Грузии происходит попытка насильственного захвата власти. Об этом говорится в заявлении Службы госбезопасности (СГБ) Грузии.

Источник: РИА "Новости"

«Происходящие события последних дней в стране показывают, что запланированные деструктивные процессы проходят в соответствии с фактическими обстоятельствами, которые были добыты Службой госбезопасности в рамках следствия по делу о насильственном захвате власти. Об этом мы обществу сообщали и заранее», — говорится в заявлении.

Дело о мятеже

«Определенная группа лиц во время акций около территории парламента Грузии старается устроить провокации, целью которых является развитие деструктивных и насильственных сценариев лидерами конкретных политических партий и руководителями неправительственных организаций, главной целью которых является захват власти насильственным путем», — говорится в заявлении, где также указано, что СГБ расследует происходящее по статье 315 УК Грузии (Заговор или мятеж в целях насильственного изменения конституционного строя Грузии).