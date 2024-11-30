В Грузии заявили о попытке насильственного захвата власти

«Происходящие события последних дней в стране показывают, что запланированные деструктивные процессы проходят в соответствии с фактическими обстоятельствами, которые были добыты Службой госбезопасности в рамках следствия по делу о насильственном захвате власти. Об этом мы обществу сообщали и заранее», — говорится в заявлении.
Дело о мятеже
«Определенная группа лиц во время акций около территории парламента Грузии старается устроить провокации, целью которых является развитие деструктивных и насильственных сценариев лидерами конкретных политических партий и руководителями неправительственных организаций, главной целью которых является захват власти насильственным путем», — говорится в заявлении, где также указано, что СГБ расследует происходящее по статье 315 УК Грузии (Заговор или мятеж в целях насильственного изменения конституционного строя Грузии).