В Грузии заявили о попытке насильственного захвата власти

«Происходящие события последних дней в стране показывают, что запланированные деструктивные процессы проходят в соответствии с фактическими обстоятельствами, которые были добыты Службой госбезопасности в рамках следствия по делу о насильственном захвате власти. Об этом мы обществу сообщали и заранее», — говорится в заявлении.