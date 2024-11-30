Москва получила часть полномочий по управлению центром «Сколково»

Закон передает часть функций Фонда «Сколково» по развитию инновационного центра «Сколково» и обеспечению жизнедеятельности на его территории органам государственной власти Москвы и (или) организациям, которые учреждены правительством Москвы (Фонд «Сколково» является в отношении инновационного центра «Сколково» управляющей компанией). Финансовое обеспечение реализации соответствующих функций будет осуществляться за счет средств бюджета Москвы, а также за счет иных источников в соответствии с законодательством РФ.
Документ также предоставляет органам госвласти Москвы и (или) организациям, которые созданы правительством Москвы, право осуществлять следующие функции: проводить мероприятия, в том числе совместно с управляющей компанией, направленные на достижение целей реализации проекта; содействовать в реализации проекта в части организации исследовательской деятельности и коммерциализации ее результатов, в том числе путем создания объектов инфраструктуры на территории центра и обеспечения возможности их использования.
При этом органы госвласти Москвы и (или) организации, которые учреждены правительством Москвы, вправе поручать осуществление таких функций третьим лицам.
Закон вступит в силу по истечении 90 календарных дней после дня официального опубликования.