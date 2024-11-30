Москва получила часть полномочий по управлению центром «Сколково»

Документ также предоставляет органам госвласти Москвы и (или) организациям, которые созданы правительством Москвы, право осуществлять следующие функции: проводить мероприятия, в том числе совместно с управляющей компанией, направленные на достижение целей реализации проекта; содействовать в реализации проекта в части организации исследовательской деятельности и коммерциализации ее результатов, в том числе путем создания объектов инфраструктуры на территории центра и обеспечения возможности их использования.