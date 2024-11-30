Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Грузии заявила, что не сложит полномочия

ТБИЛИСИ, 30 ноября. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не сложит свои полномочия, несмотря на истечение мандата, так как парламент является «нелегитимным».

Источник: РИА "Новости"

«Я остаюсь вашим президентом, не существует легитимного парламента. Соответственно, нелегитимный парламент не сможет выбрать нового президента. Таким образом, инаугурация не состоится. И мой мандат продолжается, пока не будет легитимно избранного парламента», — сказала Зурабишвили в своем телеобращении.

Парламент Грузии 26 ноября утвердил назначение выборов президента на 14 декабря и инаугурацию на 29 декабря. Позже правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» назвала своим кандидатом в президенты депутата Михаила Кавелашвили.

Президента Грузии впервые выберут не всеобщим и всенародным голосованием. Главу государства изберет коллегия из 300 выборщиков. В ее состав войдут все 150 депутатов парламента Грузии, представители Верховных советов Аджарии и Абхазии, а также депутаты местных органов власти. Группа выборщиков не менее чем из 30 человек имеет право выдвинуть своего кандидата в президенты. Оппозиция пока не заявляла о том, будет ли выдвигать своего кандидата. Выборы проведет ЦИК Грузии в здании парламента.

Действующий президент Зурабишвили была избрана в 2018 году на шестилетний срок в качестве исключения путем прямого голосования граждан. Отныне президент будет избираться на пятилетний срок.