Президент Грузии заявила, что не сложит полномочия

«Я остаюсь вашим президентом, не существует легитимного парламента. Соответственно, нелегитимный парламент не сможет выбрать нового президента. Таким образом, инаугурация не состоится. И мой мандат продолжается, пока не будет легитимно избранного парламента», — сказала Зурабишвили в своем телеобращении.
Парламент Грузии 26 ноября утвердил назначение выборов президента на 14 декабря и инаугурацию на 29 декабря. Позже правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» назвала своим кандидатом в президенты депутата Михаила Кавелашвили.
Президента Грузии впервые выберут не всеобщим и всенародным голосованием. Главу государства изберет коллегия из 300 выборщиков. В ее состав войдут все 150 депутатов парламента Грузии, представители Верховных советов Аджарии и Абхазии, а также депутаты местных органов власти. Группа выборщиков не менее чем из 30 человек имеет право выдвинуть своего кандидата в президенты. Оппозиция пока не заявляла о том, будет ли выдвигать своего кандидата. Выборы проведет ЦИК Грузии в здании парламента.
Действующий президент Зурабишвили была избрана в 2018 году на шестилетний срок в качестве исключения путем прямого голосования граждан. Отныне президент будет избираться на пятилетний срок.