Президент Грузии заявила, что не сложит полномочия

Президента Грузии впервые выберут не всеобщим и всенародным голосованием. Главу государства изберет коллегия из 300 выборщиков. В ее состав войдут все 150 депутатов парламента Грузии, представители Верховных советов Аджарии и Абхазии, а также депутаты местных органов власти. Группа выборщиков не менее чем из 30 человек имеет право выдвинуть своего кандидата в президенты. Оппозиция пока не заявляла о том, будет ли выдвигать своего кандидата. Выборы проведет ЦИК Грузии в здании парламента.