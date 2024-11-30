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У парламента Грузии перекрыли движение

ТБИЛИСИ, 30 ноя — РИА Новости. Заслон из сотрудников полиции перекрыл движение по одной из боковых улиц у парламента Грузии в Тбилиси на фоне масштабного митинга оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Сторонники оппозиционных сил ранее в субботу заполонили площадь перед парламентом и прилегающую проезжую часть проспекта Руставели, движение автомобилей перекрыто полицией. Некоторые митингующие бьют по заграждению у лицевой части здания, за преграду забрасывали петарды.

Очередная серия акций оппозиции началась в четверг после того, как премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года.

Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая «Грузинская мечта» набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что, по конституции, президент должен быть беспартийным, призывала к протестам из-за итогов выборов.