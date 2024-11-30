В Хельсинки прошла демонстрация в поддержку открытия границы с Россией

«Организации “Свободное движение”, ассоциация поддержки лиц, ищущих убежище, финское отделение Amnesty International и We see you Finland провели демонстрацию с таким требованием в центре Хельсинки», — говорится в материале.
Представители организаций считают, что закрытие границы с РФ совместно с принятым до этого законом о выдворении подвергает опасности людей, которые ищут убежище. А утверждения правительства о том, что при открытии границ существуют угрозы безопасности, «криминализируют» беженцев и усиливают структурный расизм.
«Мы обязаны уважать права человека», — сказал председатель правления организации, занимающейся поддержкой просителей убежища, Санна Валтонен.
Ранее, 29 ноября, русскоязычное «Александровское общество» сообщило, что в Финляндии пройдут митинги за открытие границы с Россией. Представители общества отметили, что власти республики не пытаются исправить это «гуманитарное бедствие». В тот же день стало известно, что председатель комиссии по иностранным делам парламента Финляндии Киммо Кильюнен решил подать в отставку из-за своих слов о необходимости открытия границы с Россией. Кильюнен заявил, что сообщение между двумя странами должно возобновиться во время встречи с представителями русскоязычного «Александровского общества» (Aleksanterinliitto). И пообещал обсудить этот вопрос с коллегами, однако те подвергли его жесткой критике.
До этого, 13 ноября, глава МВД Финляндии Мари Рантанен напомнила, что страна закрыла контрольно-пропускные пункты с РФ после угрозы возникновения миграционного кризиса. Власти до сих не смогли решить данную проблему, поэтому вопрос об открытии границ на данный момент не актуален, указала министр. При этом 5 ноября газета Ilta-Sanomat написала, что в зимний период правительство Финляндии может открыть один пропускной пункт в рамках эксперимента.
В ноябре 2023 года Финляндия закрыла все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией под предлогом наплыва мигрантов из третьих стран. Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Москва готова работать с Хельсинки над решением этой ситуации.
2 сентября 2024-го власти европейского государства сообщили, что намерены сделать заграждения на границе с РФ выше и плотнее, чем планировалось. Предполагается, что к концу 2026 года ведомство построит около 200 км стационарного заграждения. Его высота составит 3,5 м.