В Хельсинки прошла демонстрация в поддержку открытия границы с Россией

Ранее, 29 ноября, русскоязычное «Александровское общество» сообщило, что в Финляндии пройдут митинги за открытие границы с Россией. Представители общества отметили, что власти республики не пытаются исправить это «гуманитарное бедствие». В тот же день стало известно, что председатель комиссии по иностранным делам парламента Финляндии Киммо Кильюнен решил подать в отставку из-за своих слов о необходимости открытия границы с Россией. Кильюнен заявил, что сообщение между двумя странами должно возобновиться во время встречи с представителями русскоязычного «Александровского общества» (Aleksanterinliitto). И пообещал обсудить этот вопрос с коллегами, однако те подвергли его жесткой критике.