Минниханов присудил госпремии Татарстана в области науки и техники

Кроме того, отмечены авторы труда «Разработка комплексных научно-технических решений и внедрение в массовое производство специального медицинского оборудования с целью обеспечения медицинской, биологической и лекарственной безопасности Российской Федерации» — замгендиректора по техническому развитию — главный инженер производственного объединения «Завод имени Серго» Игорь Драгунских (руководитель работы), главный конструктор — начальник инновационно-технического центра «производственного центра “Завод имени Серго” Ирек Мифтахов, главный врач Республиканского центра крови Минздрава РТ Рамиль Тураев, начальник департамента маркетинга и продаж медтехники завода имени Серго Тимур Фахрутдинов и заместитель генерального директора по стратегическому маркетингу этого предприятия Булат Хасанов.