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Евросоюз осудил взрыв на водоканале в Косово

БРЮССЕЛЬ, 30 ноя — РИА Новости. Евросоюз осудил взрыв на водоканале в городе Зубин-Потоке на севере самопровозглашенной республики Косово, назвав случившееся терактом, и пообещал помощь Приштине, соответствующее заявление сделала внешнеполитическая служба ЕС.

Источник: Freepik

Косовоалбанский «премьер» Альбин Курти в ночь на субботу сообщил о взрыве на канале Ибар — Лепенац, который он назвал «терактом» и обвинил в произошедшем Сербию. О жертвах и пострадавших не сообщалось. Президент Сербии Александр Вучич в субботу заявил, что Белград не имеет отношения к взрыву на водоканале. Глава МИД Сербии Марко Джурич назвал обвинения Курти бездоказательными и потенциально указывающими на возможность диверсии со стороны Приштины. Он призвал международные органы провести основательное и прозрачное расследование случившегося.

«Евросоюз решительно осуждает совершенный в пятницу теракт против канала Лепенац — Ибар в городе Зубин-Потоке на севере Косово… ЕС предложил помощь косовским властям и продолжает координировать следующие шаги с партнерами», — говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.

В свою очередь, командование контингента НАТО в Косово и Метохии (KFOR) заявило, что охраняет место подрыва водоканала.

ЕС