Евросоюз осудил взрыв на водоканале в Косово

Косовоалбанский «премьер» Альбин Курти в ночь на субботу сообщил о взрыве на канале Ибар — Лепенац, который он назвал «терактом» и обвинил в произошедшем Сербию. О жертвах и пострадавших не сообщалось. Президент Сербии Александр Вучич в субботу заявил, что Белград не имеет отношения к взрыву на водоканале. Глава МИД Сербии Марко Джурич назвал обвинения Курти бездоказательными и потенциально указывающими на возможность диверсии со стороны Приштины. Он призвал международные органы провести основательное и прозрачное расследование случившегося.