Newsweek смоделировал последствия ядерной атаки США по Москве, Пекину и Пхеньяну

Журнал Newsweek раскрыл возможные последствия удара термоядерной авиабомбой В83 по столицам России, КНДР и Китая. В случае смоделированной атаки по Пекину погибнуть, по данным аналитиков, могут 1,5 млн человек. При ударе по Москве — 1,4 млн, а по Пхеньяну — 1,3 млн. Подобный взрыв также грозит разрушениями домов, пожарами, ожогами и травмами миллионов людей. В МИД России заявили, что такие модели и исследования появляются не впервые, однако говорить о том, что опасности ядерных обменов сейчас нет, «было бы погрешить против истины».