Командующий КСИР подтвердил гибель главы корпуса иранских военных в Сирии

«Жестокий сионистский режим (имеется в виду Израиль — прим. ТАСС) потерпел стратегическое поражение в секторе Газа и Ливане и не смог достичь своей дьявольской цели по установлению господства над фронтом исламского сопротивления. Теперь террористы-такфиристы под контролем и руководством потерпевших поражение в Газе и Южном Ливане в последние дни осуществили очередные жестокие атаки на Сирию, получив ответ армии и ополчения этой страны. Одним из преступлений сионистских террористов-такфиристов стало убийство главного военного советника Ирана в Сирии генерал-майора Киюмарса Пурхашеми, известного как Хадж Хашем», — приводит слова Салами пресс-служба КСИР.