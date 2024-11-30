Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Командующий КСИР подтвердил гибель главы корпуса иранских военных в Сирии

Гибель генерал-майора Киюмарса Пурхашеми произошла при атаке террористов на севере арабской республики, отметил Хосейн Салами.

Источник: AP 2024

ДУБАЙ, 30 ноября. /ТАСС/. Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал-лейтенант Хосейн Салами подтвердил гибель начальника корпуса иранских военных советников в Сирии генерал-майора КСИР Киюмарса Пурхашеми в результате атаки террористов на север арабской республики, возложив на Израиль ответственность за активизацию боевиков.

«Жестокий сионистский режим (имеется в виду Израиль — прим. ТАСС) потерпел стратегическое поражение в секторе Газа и Ливане и не смог достичь своей дьявольской цели по установлению господства над фронтом исламского сопротивления. Теперь террористы-такфиристы под контролем и руководством потерпевших поражение в Газе и Южном Ливане в последние дни осуществили очередные жестокие атаки на Сирию, получив ответ армии и ополчения этой страны. Одним из преступлений сионистских террористов-такфиристов стало убийство главного военного советника Ирана в Сирии генерал-майора Киюмарса Пурхашеми, известного как Хадж Хашем», — приводит слова Салами пресс-служба КСИР.

Ранее иранский телеканал SNN сообщил о гибели Пурхашеми в районе города Алеппо.