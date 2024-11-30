Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Младший сын президента Беларуси Николай Лукашенко признался, ведет ли соцсети и читает ли Telegram-каналы

Николай Лукашенко признался, ведет ли соцсети и читает ли Telegram-каналы.

Источник: Комсомольская правда

Николай Лукашенко, младший сын президента Беларуси Александра Лукашенко, признался в интервью БелТА, ведет ли соцсети и читает ли Telegram-каналы.

— Я не веду соцсети. Вы бы знали, если бы я их вел. Но я, конечно, читаю различные соцсети. Это часть нашей жизни. Невозможно, например, не читать Telegram-каналы, — признался Николай.

Также он добавил, что читает разные источники информации.

Напомним, недавно Александр Лукашенко рассказал о взаимоотношениях с сыном Николаем и будущем, которое желает для него.

Тем временем синоптик Дмитрий Рябов предупредил о европейской зиме в Беларуси со 2 по 8 декабря: «Положительная температурная аномалия этого периода в среднем достигнет 2−3 градуса».