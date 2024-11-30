Николай Лукашенко сказал, что не будет раскрывать детали личной жизни

Николай Лукашенко, младший сын президента Беларуси Александра Лукашенко, рассказал в интервью БелТА о деталях личной жизни.
Николаю Лукашенко напомнили, как недавно на встрече со студентами у его отца спросили про отношение к избраннице младшего сына. В частности, минская студентка поинтересовалась у Александра Лукашенко, доверится ли он вкусу сына, когда тот приведет в дом невесту.
— Ой, меня что-то на чай потянуло, — пошутил тогда глава Беларуси, а его ответ в телеграм-канале «Пул Первого» не показали, мол, это лично.
Николай Лукашенко также не стал распространятся на данную тему:
— Все детали личной жизни я не буду раскрывать, потому что у каждого человека есть свои какие-то вопросы личного характера. И в моей ситуации это, наверное, не то, на чем нужно делать акцент.
Вместе с тем, Николай заметил:
— Я не сомневаюсь, что к вопросам моей личной жизни он (отец. — Ред.) будет относиться с очень большим вниманием.
Также младший сын президента Беларуси Николай Лукашенко признался, ведет ли соцсети и читает ли Telegram-каналы.
Напомним, недавно Александр Лукашенко рассказал о взаимоотношениях с сыном Николаем и будущем, которое желает для него.
Тем временем синоптик Дмитрий Рябов предупредил о европейской зиме в Беларуси со 2 по 8 декабря: «Положительная температурная аномалия этого периода в среднем достигнет 2−3 градуса».