США приостановили стратегическое партнерство с Грузией

В частности, в конце мая госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о многоаспектном пересмотре сотрудничества с закавказской страной. Также Вашингтон ввел визовые ограничения против граждан республики, которых в Штатах назвали «соучастниками подрыва демократии в Грузии», и начал пересматривать все программы сотрудничества с Тбилиси.