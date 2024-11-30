США приостановили стратегическое партнерство с Грузией

Отношения Тбилиси и Запада испортились после принятия в закавказской стране закона «О прозрачности иностранного влияния». Этот документ предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых — в частности, более 20 процентов — получены из-за границы. В ответ западные страны начали угрожать Грузии.
Оппоненты считают новую норму аналогом российского закона об иноагентах. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал эти заявления абсурдными, напомнив, что первая страна, которая придумала систему борьбы с иностранными агентами, — это США.
В частности, в конце мая госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о многоаспектном пересмотре сотрудничества с закавказской страной. Также Вашингтон ввел визовые ограничения против граждан республики, которых в Штатах назвали «соучастниками подрыва демократии в Грузии», и начал пересматривать все программы сотрудничества с Тбилиси.
В свою очередь, Евросоюз приостановил процесс интеграции Грузии в ЕС и перестал финансировать Минобороны республики.
Как отмечали в правящей партии Грузии, политика шантажа и угроз не соответствует духу стратегического партнерства.